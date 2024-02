Fisco: Feroni (garante privacy), no a uso social per valutare tenore vita, serve screening preciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sì a tutte le banche dati pubbliche, perché ci sono dei dati certificati, no a tutti i dati liberamente accessibili in rete, perché dovrebbe essere fatto uno screening preciso di ciò che è attendibile e ciò che non lo è”. Lo ha detto Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, a margine dell'evento “La ripartenza: liberi di pensare”, in corso a Milano su quanto dichiarato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo riguardo la possibilità di considerare anche i dati sul tenore di vita che professionisti e imprenditori pubblicano sui social in merito al concordato preventivo biennale. I social “sono pubblici e vengono consultati da chiunque. È chiaro che sui social ci sono delle informazioni non necessariamente esatte. Allora il problema delle fake, anche in rete, è un tema molto serio e quindi i dati sui social non possono essere assunti come verità assoluta", ha spiegato Feroni. "Sicuramente non possono essere dei dati che vanno a costruire degli algoritmi di intelligenza artificiale per la lotta all'evasione”, ha concluso. (Rem)