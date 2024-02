Ambiente: Fitto incontra Manfredi, giovedì cabina di regia su Bagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto un incontro tra il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualità di commissario straordinario per la bonifica e ambientalizzazione di Bagnoli. Nel corso dell’incontro - spiega una nota del ministero - è stato rappresentato lo stato di attuazione degli interventi di bonifica e e rigenerazione di Bagnoli e il commissario ha illustrato i fabbisogni necessari per completare gli interventi in corso di progettazione. Nel corso della riunione è stato condiviso di convocare la cabina di regia su Bagnoli per giovedì 8 febbraio 2023 alle ore 10.30. (Com)