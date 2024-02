Fvg: Confindustria Alto Adriatico, a breve accordo tra Camere di commercio Pn-Ud e Vojvodina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni verrà firmato un gentlemen agreement tra la Camera di commercio di Pordenone (Pn) - Udine (Ud) e quella della Vojvodina, in Serbia. Lo ha annunciato oggi il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, intervenendo al bilaterale Italia-Serbia dal titolo “Business Forum Transadriatico” in corso a Pordenone. Agrusti, che è anche vicepresidente dell'ente camerale, ha spiegato che proprio oggi è stato approvato il documento propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo. Secondo il presidente degli imprenditori di Pordenone, Trieste e Gorizia, “ci sono nuove aree in cui, in modo privilegiato, si svolgeranno i nostri commerci. Prendete le strategie di reshoring o friendshoring, avvicinare cioè le produzioni in paesi amici, soprattutto componenti delicatissime quali i semiconduttori, i microchip”. Per Agrusti “sarà possibile sviluppare un'intesa forte, suggestiva per il futuro. In nome e per conto non solo del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia, ma anche di tutta l'Europa e, se mi è consentito, di tutto l'Occidente di cui la Serbia non può non far parte”, ha concluso. (Frt)