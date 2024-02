Stellantis: Fiom, pesanti ombre su futuro industriale e occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania "il settore dell'automotive, a partire da Stellantis, occupa quasi 10000 addetti, distribuiti principalmente sui territori di Napoli e di Avellino e con ricadute occupazionali sull’intera regione se consideriamo tutto l’indotto. Quanto dichiarato ieri dall'ad di Stellantis, Tavares, circa l'esubero di personale allo stabilimento GB Vico di Pomigliano è estremamente preoccupante, perché getta pesanti ombre sul futuro industriale ed occupazionale". E' quanto affermano, in una nota, Massimiliano Guglielmi, segretario generale Fiom Campania, Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Giuseppe Morsa, segretario generale Fiom Avellino. "A complicare il quadro - precisa la nota - vi è la difficile vertenza che riguarda la prospettiva di Industria Italiana Autobus. La missione produttiva dello stabilimento della ex Fma di Pratola Serra che prevede produzione di motori diesel per i veicoli commerciali del gruppo rischia di essere una risposta insufficiente e soprattutto che non garantisce il futuro sul nuovo modello di mobilità". "Il governo - secondo Guglielmi, Cristiani e Morsa - deve essere parte attiva nel difendere l'integrità industriale della Campania. Alla Regione chiediamo di convocare un tavolo di confronto con le parti sociali, Stellantis e l'indotto affinché la transizione energetica non si traduca nella cancellazione di posti di lavoro e depauperamento del nostro apparato industriale". "Napoli ed Avellino - conclude la nota - hanno bisogno di sviluppo industriale, a tale scopo devono essere impegnate le risorse previste dal PNRR, per contrastare il declino sociale ed industriale che sempre di più velocemente sta diventando reale". (Ren)