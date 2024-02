Fvg: Fedriga, relazioni commerciali con Serbia sono occasione per tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intensificarsi delle relazioni commerciali con la Serbia è un'opportunità non solo per il Friuli Venezia Giulia e l'Italia, ma per tutta l'Europa. Lo ha detto questo pomeriggio il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo al Pordenone al business forum transadriatico "Un partenariato Italia-Serbia per la prosperità nei Balcani". Per Fedriga “è importante rafforzare la partnership industriale con i Balcani per riavvicinare all'Europa occidentale pezzi di filiera produttiva fondamentali per la nostra economia, che negli ultimi decenni sono stati purtroppo delegati al Far East. Le chiavi decisionali dei processi produttivi non possono essere consegnate nelle mani di Paesi terzi che poco hanno a che fare con la democrazia”, ha sottolineato il presidente di Regione convinto che “più forte è la rete di relazioni tra i Paesi, più saranno salvaguardati i principi democratici e di libertà in cui crediamo, tanto per l'Europa occidentale quanto per i Balcani stessi”. (segue) (Frt)