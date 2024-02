Fvg: Fedriga, relazioni commerciali con Serbia sono occasione per tutta Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area balcanica, nel pensiero del governatore resta strategica. “Può essere una piattaforma importante per farci riavvicinare a quella parte di componentistica che non può essere prodotta in Europa, in quanto a basso valore aggiunto e non economicamente sostenibile, ma che è un ingranaggio imprescindibile nei processi industriali”, ha aggiunto. “Non basta basarsi sulle opportunità reciproche: è necessario creare una struttura unitaria che preveda linee di accesso privilegiate ai rispettivi mercati. In questo contesto, anche il Friuli Venezia Giulia – ha concluso Fedriga - è chiamato a costruire un sistema produttivo che guardi con lungimiranza ai prossimi decenni”. (Frt)