Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine delle Final Eight di basket commentando l'ok ufficiale ai lavori per la pista da bob a Cortina per le Olimpiadi 2026 che di fatto chiudono definitivamente la porta, salvo sorprese, all'ipotesi Cesana (Piemonte). (Rpi)