Italia-Francia: Perego, una Difesa comune nel Trattato del Quirinale

- A un anno dall’entrata in vigore, il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia conferma una forte volontà di Roma “a proseguire con determinazione e coerenza il dialogo e la cooperazione militare e strategica con la Francia”. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, intervenuto all’evento “Dialoghi Italia-Francia: Difesa e Trattato del Quirinale”, organizzato su iniziativa dell’Istituto Irefi (Istituto per le relazioni economiche Francia-Italia) e del Ceps (Centro di studi e prospettiva strategica) francese. “I valori comuni ai due Paesi”, ha continuato Perego, “di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, dell’eguaglianza e dello Stato di diritto, vanno difesi e promossi contro tutti i tipi di minaccia che possono metterli in discussione riaffermando così, in uno spirito di solidarietà, la volontà di rafforzare la difesa europea e la postura di deterrenza e di difesa dell’Alleanza Atlantica, essendo l’Unione europea e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord destinate ad agire quali partner strategici che si rafforzano reciprocamente”. (segue) (Res)