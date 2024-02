Italia-Francia: Perego, una Difesa comune nel Trattato del Quirinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il trattato incoraggia lo sviluppo di sinergie in termini di capacità e operazioni”, ha detto il sottosegretario. “Sul fronte operativo, Italia e Francia partecipano insieme a numerose missioni Onu (Unifil in Libano), Nato e Ue (Irini nel Mediterraneo, Atalanta nell’Oceano Indiano), ma anche a missioni ad hoc come Emasoh (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) per garantire un ambiente di navigazione sicuro e stabile intorno allo Stretto di Hormuz”, ha aggiunto Perego. “Coerente con il Trattato sarà anche la nuova missione Aspides a tutela e supporto della flotta mercantile in Mar Rosso, minacciata dagli Houti, missione che vedrà i due Paesi a fianco nel contrasto di un conflitto ibrido”, si legge nel relativo comunicato. “Molte le iniziative concrete già attuate e che nascono da progetti di cooperazione industriale già avviati da tempo. C’è un potenziale di crescita significativo ma si può affermare che nel settore Difesa l’approccio è stato efficace. Nello spazio, nella cyber e nell’underwater è opportuno che si continui a crescere strategicamente, operativamente e tatticamente, verso una difesa comune europea consolidata a tutela degli interessi nazionali e della comunità internazionale”, si conclude il comunicato (Res)