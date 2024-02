Speciale infrastrutture: Fvg, assessore, incontro con Rfi su riqualificazione stazione Gorizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha incontrato i rappresentanti della direzione Stazioni di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, per fare il punto sui lavori di rinnovamento della stazione di Gorizia, in vista di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. L’assessore ha riferito di aver constatato "il rispetto del cronoprogramma in un piano progettuale che vedrà la stazione ferroviaria di Gorizia, con il suo spazio antistante, rinnovata in vista dell'appuntamento di GO!2025". Insieme a Rfi, la Regione si è impegnata a sostenere i lavori sull'area esterna, erogando al Comune risorse per un intervento complessivo che ammonta a 11 milioni di euro. "Si distinguono quindi diverse opere: una relativa all'accessibilità alla stazione e che comprende il rialzo del marciapiedi - ha detto Amirante -, poi c'è l'istallazione degli ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, il rifacimento dell'edificio stazione e la riqualificazione del piazzale con la realizzazione di pensiline e i lavori per l'intermodalità". (Frt)