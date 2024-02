Colombia: presunti illeciti in gara per passaporti, il 15 febbraio udienza del ministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 15 febbraio l'udienza di Alvaro Leyva Duran, sospeso per tre mesi dalla carica di ministro degli Esteri della Colombia con l'accusa di illeciti nelle procedure di concessione dei passaporti. Nell'occasione, riassumono i media locali, il funzionario potrà presentare le prove che ritiene utili a smontare le accuse a suo carico. Al ministro vengono imputate in particolare imputati due presunti illeciti: aver dichiarato deserta una gara per la stampa dei passaporti, nonostante fossero state presentate domande, e averne successivamente decretato l'urgenza, senza avere i requisiti. (Mec)