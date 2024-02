Pakistan: 24 “terroristi” uccisi in operazioni di sicurezza negli ultimi tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza hanno ucciso 24 “terroristi” in operazioni di “bonifica” effettuate negli ultimi tre giorni nella provincia pachistana del Belucistan, nelle zone di Mach e Kolpur. Nel corso degli scontri a fuoco hanno perso la vita quattro membri delle forze dell’ordine e due civili. Lo ha reso noto oggi il Servizio di pubbliche relazioni interforze (Ispr) del Pakistan in un comunicato. Alcuni dei terroristi uccisi sono stati identificati (come Shehzad Baloch, Attaullah, Salah Uddin, Abdul Wadood e Zeeshan) mentre è ancora in corso l’identificazione dei rimanenti. (segue) (Inn)