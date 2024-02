Pakistan: 24 “terroristi” uccisi in operazioni di sicurezza negli ultimi tre giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno scorso il Pakistan ha registrato un aumento delle attività terroristiche, soprattutto nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan, dove si sono concentrati l’84 per cento degli attacchi e il 90 per cento delle vittime, secondo un rapporto del Centro per la ricerca e gli studi sulla sicurezza. Con 789 attacchi, 1.524 morti e 1.463 feriti, il 2023 è stato il peggiore degli ultimi sei anni. Il Belucistan è abitato dai beluci (presenti anche in Iran e Afghanistan), popolo di lingua iranica e religione musulmana perlopiù sunnita, il cui nazionalismo è all’origine anche di fenomeni di insurrezione e terrorismo. Inoltre, alla fine del 2022 il gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo e rivendicato poi una serie di attentati. (Inn)