Congo-Kinshasa: Commissione elettorale pubblica nuovo calendario delle elezioni 2024

- La Commissione elettorale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha appena pubblicato un nuovo calendario in vista delle scadenze elettorali previste per quest'anno. Dopo le elezioni generali del 20 dicembre scorso, in primavera sono infatti previste le elezioni senatoriali e governative, mentre nella seconda parte dell'anno si voterà nelle province escluse per motivi di sicurezza dalle elezioni generali di dicembre. In base al nuovo calendario, pubblicato oggi dalla Commissione, questi seggi verranno assegnati dagli elettori dopo lo scrutinio fissato per il 5 ottobre 2024. Le operazioni di registrazione inizieranno nel mese di luglio, mentre la campagna elettorale è in programma dal 4 settembre al 3 ottobre. Quasi un milione di congolesi non hanno potuto votare alle elezioni generali di dicembre nei territori di Masisi e Rutshuru, nella provincia orientale del Nord Kivu, e a Kwamouth, nella provincia occidentale di Mai-Ndombe. (Res)