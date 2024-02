Caso Salis: Mulè (FI), per riportarla in Italia il silenzio è d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Mai come nel caso di Ilaria Salis, dopo la legittima e sacrosanta indignazione per le condizioni di detenzione, vale il proverbio che il silenzio è d'oro". Lo ha affermato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenuto a "Tagadà", su La7. "I casi del passato anche recente, penso ad Alessia Piperno e Patrick Zaki riportati in Italia da questo governo, insegnano - ha sottolineato il parlamentare - che per dispiegare i suoi effetti la diplomazia ha bisogno di riservatezza, di lavorare sottotraccia". (Rin)