Brasile: Ambasciata d'Italia, dal 10 febbraio la nuova procedura per il rinnovo dei passaporti

- L’Ambasciata d’Italia a Brasilia informa che, a partire dal 10 febbraio 2024, la richiesta di emissione del passaporto in favore dei connazionali residenti in questa circoscrizione dovrà avvenire attraverso il portale Prenot@mi, il sistema di gestione automatizzata degli appuntamenti sviluppato dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale. L’adozione di tale strumento, che risponde all’esigenza di uniformare la prassi tra le sedi consolari all’estero, consentirà una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche, apportando benefici in termini di maggiore trasparenza e sicurezza a vantaggio dell’utenza. In una prima fase transitoria il numero di appuntamenti a disposizione sarà limitato. Tutte le richieste pervenute entro il 9 febbraio 2023 all’indirizzo email dedicato continueranno ad essere processate in base all’ordine di arrivo. Maggiori informazioni saranno rese disponibili, a partire dall’entrata in vigore del nuovo sistema, nell’apposita sezione dedicata ai passaporti. (Com)