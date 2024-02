Elezioni: Pavanelli (M5s), si proceda velocemente per far votare fuori sede a Europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe inaccettabile ignorare anche alle prossime elezioni europee milioni di cittadini fuori sede, per la maggior parte lavoratori e studenti, costringendoli ancora una volta a scegliere se fare ritorno nel proprio comune di residenza, affrontando i costi del viaggio, oppure se rinunciare al diritto e dovere di voto". Lo afferma in una nota la deputata del Movimento cinque stelle, Emma Pavanelli. "Nei mesi scorsi, incomprensibilmente, la maggioranza ha scelto di legiferare con una legge delega, svuotando le proposte delle opposizioni, tra le quali quella a mia prima firma che prevedeva un procedimento semplice e sicuro, senza alcuna spesa aggiuntiva, per votare anche nel comune in cui il cittadino si trovi temporaneamente stabilito. Ma arrivati a questo punto, la maggioranza al Senato ha il dovere di procedere speditamente per l'approvazione definitiva della legge delega. Dopo - conclude - si vada avanti con altrettanta celerità con i decreti legislativi, in modo da garantire per la prima volta il voto a distanza alle europee di giugno. Non è accettabile che si continui a sbattere la porta in faccia a milioni di cittadini astenuti involontariamente, in una fase tanto critica per la partecipazione democratica".(Com)