Turchia: tornano in patria da Stati Uniti e Regno Unito 42 manufatti antichi

- Sono stati riportati in Turchia 42 manufatti antichi che si trovavano negli Stati Uniti e nel Regno Unito a causa di attività di contrabbando. Lo riporta il quotidiano turco “Daily Sabah”, spiegando che per l’occasione è stata organizzata una cerimonia presso il Museo archeologico di Antalya, dove i manufatti saranno esposti, con la partecipazione del ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy. Dei 42 manufatti tornati in patria, 41 si trovavano negli Usa e uno nel Regno Unito. Tra i reperti figurano anche una scultura in bronzo e dei vasi di argilla. (Tua)