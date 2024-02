Sociale: D'Amato (Azione), governo ascolti proposte, serve visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota inviata dal "Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza alla premier Meloni è un documento lungimirante ed auspico che il governo dia adeguate risposte. L'attuazione della legge delega non è solo un tema di risorse, seppur indispensabili, ma innanzitutto una riforma di sistema". Lo dichiara il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "Le proposte riguardanti i servizi domiciliari, la riqualificazione delle strutture residenziali e il futuro delle prestazioni universali sono indispensabili per un Paese come il nostro che invecchia e deve affrontare sempre di più patologie multicroniche e neurodegenerative. Questo è il momento dei fatti concreti e non della propaganda e degli annunci", conclude D'Amato.(Com)