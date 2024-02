Ue: Butti, ok AI Act momento storico, determinante contributo Italia e governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione all'unanimità dell'AI Act segna un momento storico per l'Unione europea con il contributo determinante dell'Italia e del governo Meloni. Fin da quando l'Unione europea ha iniziato a discutere di AI Act, l'Italia ha compreso l'importanza fondamentale di un quadro normativo chiaro e robusto per l'intelligenza artificiale", dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti. "Il nostro obiettivo è stato quello di garantire che tutte le applicazioni di IA, inclusi i modelli generativi all'avanguardia, operassero all'interno di un sistema di regole che fosse sia semplice che rigoroso, in grado di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere l'innovazione responsabile. L'iter che ha portato all'approvazione dell'AI Act è stato complesso - spiega - e ha richiesto una negoziazione serrata tra gli Stati membri. L'Italia ha sempre sottolineato la necessità di un approccio strutturato che prevedesse norme chiare e sanzioni per le violazioni e non semplici codici di autocondotta. Grazie alla nostra diplomazia e alla capacità di dialogo con gli altri paesi membri, in particolare con Francia e Germania, siamo riusciti a superare le divergenze, mantenendo una linea coerente con la posizione espressa fin dall'inizio". (segue) (Rin)