Ue: Butti, ok AI Act momento storico, determinante contributo Italia e governo Meloni (2)

- "Durante le trattative del trilogo, che hanno coinvolto la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, abbiamo lavorato intensamente per costruire un consenso attorno a una posizione che salvaguardasse gli interessi di sicurezza, ordine pubblico e le prerogative delle Forze dell'ordine, come ribadito il 15 dicembre alla vigilia del trilogo. Questa posizione - spiega ancora Butti - ha trovato pieno sostegno all'interno del governo, confermando l'impegno dell'Italia a favore di un'IA responsabile e sicura. L'approvazione unanime dell'AI Act da parte del Consiglio, in vista del voto finale dell'Europarlamento il 24 aprile, rappresenta una vittoria significativa per l'Italia e per l'Unione europea nel suo insieme. Questo regolamento non solo stabilisce standard elevati per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale ma posiziona anche l'Ue come leader globale nella regolamentazione di questa tecnologia fondamentale. L'Italia ha giocato un ruolo cruciale in questo processo, dimostrando la sua leadership e il suo impegno verso un futuro digitale sicuro, etico e innovativo. Guardiamo ora al futuro, pronti a collaborare con gli altri Stati membri e le istituzioni europee per implementare efficacemente l'AI Act, consapevoli che questo è solo l'inizio di un percorso che vedrà l'intelligenza artificiale sempre più al centro delle nostre società e delle nostre economie. L'Italia - conclude il sottosegretario - continuerà a essere in prima linea in questo importante dibattito, promuovendo un'IA che sia al servizio dell'uomo e rispettosa dei valori fondamentali su cui si fonda la nostra Unione". (Rin)