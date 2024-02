Lazio: consigliere comunale Lenola lascia Lega e passa in FI, Tripodi "partito cresce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Verardi, consigliere comunale a Lenola, in provincia di Latina, lascia la Lega per passare a Forza Italia. La decisione è stata presa in accordo con il consigliere regionale e presidente della commissione Lavoro alla Pisana, Orlando Angelo Tripodi. “Ho accolto con entusiasmo la decisione di Francesco Verardi di entrare in Forza Italia per portare avanti un programma politico che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, una scelta che segna l'importanza di nuove energie e competenze al fine di consolidare e rafforzare l'impegno politico nel territorio - dichiara Tripodi -. Oggi Forza Italia è il partito che con le sue idee e con i valori che rappresenta, come il sostegno alle imprese, ai cittadini e l'attenzione alle esigenze della classe lavoratrice, diventa forza politica sempre più attrattiva". L'elezione del nuovo coordinatore Giuseppe Di Rubbo "è un ulteriore valore aggiunto per il partito". Verardi, che ha militato nella Lega per molti anni, ha affermato "che questa scelta deriva proprio da una riflessione ponderata e dalla volontà di unire le forze con un partito che rappresenta meglio gli interessi dei cittadini locali e quindi capace di maggiore attenzione alle politiche del territorio". Ha sottolineato" l'importanza di mantenere una visione politica coesa e consolidata per lavorare efficacemente a favore del sud pontino ma in generale nella provincia di Latina”. In conclusione, Francesco Verardi e Orlando Angelo Tripodi lavoreranno con l’obiettivo comune finalizzato al bene della comunità locale e per contribuire a un futuro migliore per tutti. "Il loro impegno sarà finalizzato alla realizzazione di un programma politico concreto, che punti allo sviluppo sostenibile e alla tutela dei cittadini".(Com)