Fvg: assessore Ricerca, collaborazione con AstraZeneca contribuisce ad attrattività territorio

- La collaborazione tra la regione Friuli Venezia Gilia e AstraZeneca contribuisce a definire il piano industriale di attrattività del territorio regionale per incrociare tutti gli aspetti legati alle scienze della vita. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, intervenendo a Trieste alla presentazione del protocollo d’intesa siglato dalla regione con AstraZeneca. “Ciò vale sia per il sistema della ricerca, con università, istituti tecnici superiori e capitale umano, sia per il nostro sistema produttivo che in questo momento conta 172 imprese attive nel settore di scienze della vita che impiegano poco meno di 5 mila persone e generano 937 milioni di euro di produzione”, ha sottolineato l’assessore. La nuova collaborazione consentirà, inoltre, di “intervenire in fase preventiva e predittiva per l’innovazione sociale che inevitabilmente colpirà il sistema in cui siamo inseriti”, ha aggiunto Rosolen facendo riferimento all’alto tasso di anzianità della popolazione regionale e alla crescita dei bisogni di cura, “peculiarità che vanno affrontate con capacità di visione che deve vedere la regione protagonista”. (Frt)