Milano: Sgarbi su insulti a giornalisti non mi devo scusare con nessuno

- “Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque”. Lo ha detto sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a margine della sesta edizione di “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, in corso al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano, in riferimento agli insulti rivolti ai giornalisti di Report e de Il Fatto Quotidiano, autori dell’inchiesta sul quadro del pittore del Seicento Rutilio Manetti che risulta rubato. Alla domanda sull’immagine che arriva all’estero dalla vicenda, Sgarbi ha sottolineato che “dobbiamo chiederlo all'estero. Il sottosegretario non ha rilasciato nessuna intervista quindi quelle erano immagini rubate. E uno nel suo privato può dire quello che vuole”. In conclusione, Sgarbi ha ribadito: “Non rifarei l'intervista anche perché non l'ho fatta. E comunque il giornalista non morirà per questo”. (Rem)