Speciale infrastrutture: Monza,la Giunta approva la nuova fase del progetto di rigenerazione degli spazi aperti

20 luglio 2021

- La Giunta ha approvato nei giorni scorsi una nuova fase del progetto per realizzare il pacchetto di interventi di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nel quartiere San Rocco, finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei. Il progetto prevede "azioni green" attraverso la rigenerazione degli spazi aperti del quartiere e la realizzazione di infrastrutture ciclabili e di mobilità pedonale, per un investimento di 2.436.120 euro. Il piano complessivo, del valore di 14.790.000 euro, abbraccia tutto il quartiere e punta a sostenere un sistema formativo innovativo che individua la scuola quale "perno di un percorso rigenerativo integrato" ma anche quale punto di riferimento polifunzionale del quartiere stesso. In questo contesto sono inseriti gli interventi di mobilità dolce e di valorizzazione degli spazi verdi, anche in raccordo con il sistema ecologico del Lambro e del relativo percorso ciclo-pedonale. In particolare il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato sviluppa percorsi ciclabili e di attraversamento per garantire I'accessibilità in sicurezza ai poli scolastici del quartiere. “Questo finanziamento - sottolinea il Sindaco Paolo Pilotto - rappresenta un'opportunità per migliorare la qualità della vita nel quartiere. Un progresso che si ottiene non solo promuovendo nuovi progetti, ma anche conciliando il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere la mobilità delle persone più fragili davanti alle scuole e le tante altre esigenze del quartiere". (Com)