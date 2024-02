Speciale infrastrutture: spagnola Acs si aggiudica tre contratti per 830 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acs, attraverso le sue controllate Turner e Flatiron, si è aggiudicata tre nuovi contratti per infrastrutture ospedaliere negli Stati Uniti per un totale 830 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, il primo progetto è la costruzione del Palo Alto University Hospital di San Antonio in Texas, per 505 milioni di euro. L'infrastruttura ospedaliera, la cui apertura è prevista per il 2027, sarà un complesso di cinque piani che comprenderà un pronto soccorso, sale parto e un'unità di terapia intensiva neonatale. Flatiron si è inoltre aggiudicata un contratto da 253 milioni di euro a Virginia Beach, in Virginia, per la realizzazione di una protezione anti-inondazioni, che comprende anche la fornitura di acqua potabile. Infine, Acs si è aggiudicata anche un contratto da 92 milioni di euro da parte del corpo degli ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti per migliorare la protezione dalle tempeste di diverse stazioni di pompaggio a Port Arthur, in Texas. (Spm)