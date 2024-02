Serbia-Kosovo: Vucic, ancora in corso inchiesta su conflitto a fuoco di Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta sul conflitto a fuoco del 24 settembre scorso a Banjska, in Kosovo, è ancora in corso. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in occasione del discorso tenuto oggi alla nazione. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha aggiunto che "le autorità stanno facendo il loro lavoro e che a tempo debito presenteranno delle proposte di incriminazione". Lo scorso 24 settembre a perdere la vita erano stati un agente di polizia kosovaro e tre cittadini serbi. In merito all'accaduto, l'ex vicepresidente del partito Lista serba, Milan Radoicic, si era assunto la piena responsabilità per l'accaduto, dimettendosi dall'incarico. Su di lui pende un mandato di arresto emesso da Interpol. (Seb)