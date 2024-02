Speciale energia: Spagna, nel 2023 Iberdrola ha superato seimila punti ricarica di veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola ha superato nel 2023 seimila punti di ricarica per veicoli elettrici, raddoppiando così la sua infrastruttura rispetto al 2022. Tutti questi punti utilizzano energia totalmente rinnovabile. Secondo quanto indicato in un comunicato, la rete di Iberdrola è attualmente la più estesa del Paese e i piani dell'azienda per quest'anno prevedono l'installazione di oltre tremila punti di ricarica aggiuntivi, portando il totale a più di novemila entro la fine del 2023. (Spm)