Speciale energia: Cisal Federenergia, necessario confronto con Enel

- "In merito all’ampia vertenza sindacale, in atto presso il gruppo Enel, che riguarda le ricadute del piano industriale rispetto alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, per i quali si prospettano inasprimenti legati ai carichi di lavoro, il Coordinamento nazionale Enel di Cisal Federenergia ritiene necessario un ampio percorso di confronto con l’Azienda per verificare le possibili soluzioni con particolare riguardo all’Area della distribuzione". Secondo Giuseppe Coia "le difficoltà del momento richiedono che il sindacato si impegni con responsabilità nella valutazione tecnica dei problemi insiti nella nuova programmazione". Simone Bellini ricorda "l’esigenza di mantenere le tutele in atto per tutto il personale, evitando pericolosi arretramenti". Mentre Giuseppe Romano chiede "impegno a confermare tutela dello smart-working e revisione di alcuni istituti economici". (Com)