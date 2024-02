© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è accettabile "l'aggressione subita da Alberto Voci ieri. Alberto è uno storico militante che si è sempre battuto per il quartiere e per le persone e continua a farlo ancora oggi. La nostra piena solidarietà a lui e alla sua famiglia" dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Pd Giammarco Palmieri, Claudia Pappatà, Daniele Parrucci. (Com)