Veneto: assessore Cultura, proseguiremo a lavorare nel programma Interreg con giovani

- Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura, Territorio, Sicurezza, Caccia e Pesca, ha incontrato oggi, a palazzo Balbi, a Venezia, il direttore dell'unità Interreg e Strategie macroregionali nella Dg Regio, commissione Europea, Slawomir Tokarski, per discutere dell'evento Interreg 2025 in programma a Gorizia/Nova Gorica. "La regione del Veneto – ha dichiarato Corazzari - partecipa a otto programmi Interreg, che, attraverso il finanziamento di progetti internazionali, hanno portato a risultati in tema di innovazione, economia circolare, economia blu, trasporti e tutela ambientale. I programmi Interreg hanno avuto un positivo riscontro nel promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale del Veneto, con impatti positivi sulla crescita del capitale umano e della conservazione dei beni storici materiali e immateriali del territorio regionale". "Siamo soddisfatti per il nostro ruolo di partner istituzionale del programma Interreg Italia Slovenia e autorità di gestione del programma Interreg Italia Croazia - ha proseguito l'assessore veneto -, e guardando al futuro di certo l'impegno sarà di proseguire a lavorare assieme. Riteniamo che le politiche legate alle regioni, quali i programmi Interreg, si attaglino al modello di Europa in cui crede questa amministrazione regionale, puntando alla crescita dei territori all'interno di un quadro europeo. Guardando al futuro della politica di coesione, inoltre, l'auspicio è quello di coinvolgere i giovani come portatori di una diversa visione sul futuro", ha concluso Corazzari. (Rev)