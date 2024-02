Gaza: 800 funzionari Ue e Usa denunciano sostegno dei propri governi a operazioni Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 800 funzionari dell'Unione europea e degli Stati Uniti hanno inviato una lettera ai propri governi per denunciare la guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, definendola "una delle peggiori catastrofi umanitarie di questo secolo". Nel documento, dal titolo "È nostro dovere parlare quando le politiche dei nostri governi sono sbagliate" e ottenuto dal quotidiano statunitense "New York Times", i funzionari Ue e Usa denunciano le politiche che "indeboliscono" la "posizione morale" dei propri Paesi nel mondo. "Israele non ha mostrato alcun limite nelle sue operazioni militari a Gaza, che hanno provocato decine di migliaia di morti civili evitabili; e il blocco deliberato degli aiuti da parte di Israele ha portato a una catastrofe umanitaria, mettendo migliaia di civili a rischio di fame e morte lenta", si legge. "I nostri governi hanno fornito all'operazione militare israeliana sostegno pubblico, diplomatico e militare", prosegue il testo. Secondo i funzionari, "questo sostegno è stato dato senza reali condizioni o responsabilità" e, "di fronte alla catastrofe umanitaria, i nostri governi non hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e la fine dei blocchi di cibo, acqua e medicine necessari a Gaza". Il documento è stato scritto dai dipendenti pubblici di istituzioni e organi dell'Unione europea, dei Paesi Bassi e degli Stati Uniti, oltre a essere approvato anche dai funzionari pubblici di alcuni Paesi in particolare, tra cui l'Italia. (Res)