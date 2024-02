Germania: il ministro della Difesa Pistorius si è sposato in segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è sposato in segreto con la compagna Julia Schwanholz tra Natale e Capodanno scorso. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, aggiungendo che il dicastero di Pistorius ha confermato le nozze. L’esponente del governo federale non si è espresso in merito, ma da giorni indossa la fede. Politologa, Schwanholz è del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) come Pistorius, più giovane di 20 anni del marito 63enne. Dalla Spd proviene la precedente compagna del ministro della Difesa, Doris Schroeder-Koepf, quarta moglie dell’ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schroeder dal 1997 alla separazione nel 2015. Nell’anno successivo è iniziata la relazione tra Schroeder-Koepf e Pistorius, conclusasi nel 2022. Il ministro della Difesa tedesco è stato sposato con Sabine Hess, da cui ha avuto due figlie, fino alla sua scomparsa nel 2015 a causa di un cancro. Dell’ex compagno Schroeder-Koepf ha detto: “Tutti amano Boris, perché è la perfetta combinazione di esperienza e apertura mentale, concretezza e fantasia, senso di responsabilità e generosità”. (Geb)