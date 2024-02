Lavoro: Barzotti (M5S), Regione e governo si occupino della vertenza Prosus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono venuta personalmente alla ProSus di Cremona per manifestare la mia vicinanza ai lavoratori che da oltre 100 giorni stanno difendendo strenuamente il loro posto di lavoro". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti., sottolineando che "la decisione dell'azienda di far cassa sulla loro pelle attraverso il fallimento e la svendita è grave e inaccettabile. Così com'è grave e inaccettabile quanto è accaduto ieri in Regione Lombardia, dove gli stessi lavoratori, che dovevano essere auditi in commissione Attività produttive, si sono visti chiudere la porta in faccia dal presidente Marcello Ventura (Fd'I) che ha annullato l'incontro con nemmeno 24 ore di preavviso e senza una nuova convocazione". A questi lavoratori, "adesso, si vuole togliere anche la parola: non lo permetteremo. Ho già interessato il ministero del Lavoro di questa vertenza. Bisogna aprire subito un tavolo tanto regionale quanto nazionale per evitare che centinaia di dipendenti perdano il lavoro. Basta girarsi dall'altra parte", conclude. (Com)