Ricerca: Longo (AstraZeneca), 97 milioni di euro di investimenti in Italia in due anni

- AstraZeneca intende investire 97 milioni di euro in Italia nei prossimi 24 mesi, per realizzare più di 200 studi clinici in collaborazione con oltre 300 centri di ricerca su tutto il territorio italiano. Lo ha detto oggi il presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia, Claudio Longo, presentando a Trieste il protocollo di intesa siglato con la regione Friuli Venezia Giulia. “Per noi è importante avere un approccio equo sul territorio, che dia opportunità sia ai medici sia ai pazienti di avere un accesso precoce alle risposte di salute e permetta di lavorare in collaborazione con tutti gli interlocutori sul territorio - ha proseguito Longo -. L’impatto socio-economico della ricerca clinica a livello territoriale è spesso sottovalutato. La ricerca è in grado di generare una grande connessione tra soggetti pubblici e privati e porta grande positività sul capitale umano sul territorio", ha concluso. (Frt)