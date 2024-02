Maltempo: Dondi (Fd'I), Bonaccini attacca governo per nascondere responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonaccini sta attaccando l'ottimo operato del governo guidato dal nostro presidente Meloni, per nascondere palesemente le responsabilità della regione che amministra ormai in maniera maldestra e approssimativa da diversi anni". Lo scrive in una nota la deputata modenese di Fratelli d'Italia, Daniela Dondi. "Attualmente ci risultano il 30 per cento dei cantieri inerenti alla ricostruzione post sisma del 2012 ancora fermi al palo e per nascondere queste negligenze, attacca il governo per gli aiuti post alluvione quando in realtà dovrebbe ammettere che questi ritardi, così come quelli del sisma, sono solo responsabilità della regione e del malfunzionamento della piattaforma Sfinge - aggiunge -. Basta con questa campagna elettorale sulle spalle della gente, abbiamo bisogno di concretezza e tempi rapidi che loro non sono in grado di fornire, mascherando l'incompetenza in attacchi a chi, come il governo Meloni, lavora bene dando risposte certe e rapide", conclude Dondi. (Com)