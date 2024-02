Energia: Viviani (Ambrosetti), servono investimenti e quadro norme chiaro per eolico flottante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi c’è stato un percorso molto partecipato fatto di stakeholder, autorità locali, governo, per sottolineare sia l’importanza per la transizione energetica della tecnologia dell’eolico flottante, che la grande opportunità industriale per l’Italia”. Lo ha affermato Alessandro Viviani, Associate partner e responsabile del GreenTech Hub di “The European House - Ambrosetti”, intervenendo al forum finale della community Floating offshore wind. “Abbiamo voluto portare alle istituzioni un messaggio sulla necessità di questa tecnologia per una visione di lungo termine, al 2030 e al 2050, con obiettivi ambizioni”. Anche perché l’Italia “ha una chiara leadership industriale. Ora è necessario ed urgente lanciare degli investimenti che consentano alla filiera di organizzarsi facendo leva su delle leadership già presenti e dando certezza agli investitori”. Per questo “serve un quadro regolatorio chiaro che dia certezze e sia di supporto”, ha aggiunto ricordando l’impatto di queste tecnologie nelle Regioni del Sud, che “potrebbero beneficiare della nascita di una filiera e dell’indotto collegato: per tutte queste ragioni abbiamo chiesto alle istituzioni di fare presto”. (Rin)