Incendio Mezzocammino: M5s-CR, grave assenza Gualtieri a consiglio municipale su tema

22 luglio 2021

- L'assenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al consiglio straordinario del Municipio Roma IX "da noi richiesto sull'incendio di Largo Jacovitti, avvenuto il 31 dicembre 2023, è sintomatico della sua totale indifferenza nei confronti di una situazione che rischia di ripercuotersi gravemente sulla salute dei cittadini". Lo affermano in una nota la consigliera del M5s in Campidoglio, Virginia Raggi, e i consiglieri della lista Civica Raggi in Campidoglio e al Municipio IX, Antonio De Santis e Carla Canale. "La presenza della presidente Di Salvo non è, ovviamente, sufficiente a colmare un vuoto istituzionale lasciato da un primo cittadino che, anzichè interessarsi seriamente alla vicenda in oggetto, preferisce presenziare a eventi e inaugurazioni. I cittadini del Municipio IX meritano più attenzione e rispetto, soprattutto alla luce del fatto che l'incendio di Largo Jacovitti non è un rogo privato come tanti altri così come lo ha definito, in maniera azzardata, qualche consigliere capitolino di maggioranza lo scorso 11 gennaio 2024. Proprio per questo, riteniamo altrettanto grave la mancata presenza al Consiglio dei responsabili Asl e Arpa Lazio, anche alla luce dei disguidi sui valori e del black out di misurazioni dal 5 al 10 di gennaio nonostante le rilevazioni delle centraline del 4 gennaio non proprio rassicuranti". (Rer)