Scuola: Rizzetto (Fd'I), settimana Stem opportunità per formarsi alle sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valorizzazione delle materie Stem è "funzionale all'ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per donne e giovani". Lo scrive in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. "La settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, che andremo a celebrare dal 4 all'11 febbraio, è stata istituita grazie alla proposta di legge della collega Marta Schifone, che ringrazio per il suo impegno e la sua determinazione - sottolinea -. Il provvedimento ha visto il supporto di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia ed è diventato legge, con approvazione unanime in aula, lo scorso ottobre. Gli studenti avranno l'opportunità di orientarsi verso un percorso che vede una solida formazione e l'acquisizione di competenze che possono portare a sbocchi professionali di rilievo. Le materie Stem consentono ai nostri giovani di formarsi e prepararsi per affrontare le sfide future del mondo del lavoro, che come sappiamo è in rapido mutamento - spiega -. L'obiettivo delle iniziative che verranno realizzate durante questa specifica settimana è di attuare un cambio di passo, come è intendimento anche del governo Meloni, necessario per favorire l'innovazione e la prosperità della nazione", conclude Rizzetto.(Com)