Gaza: Mezzaluna rossa conferma morte di dipendente in presunto raid Israele a Khan Younis

- La Società della Mezzaluna rossa palestinese ha conferma la morte di una propria dipendente in un presunto attacco delle forze di Israele contro la propria struttura nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo si apprende da un post su X (ex Twitter) della stessa Società, secondo cui i cecchini israeliani stanno continuando a sparare contro l'edificio, che ospita migliaia di sfollati. La Mezzaluna rossa ha inoltre spiegato che, a causa dei continui spari, le proprie squadre non sono in grado di trasferire i feriti al vicino ospedale Al Amal. In precedenza, l'agenzia di stampa palestinese "Wafa" ha dichiarato che oggi tre civili sono morti e altri tre sono rimasti feriti, menzionando tra questi una dipendente della Mezzaluna rossa palestinese. (Res)