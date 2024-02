Slovacchia: partiti Ps e Sas presentano mozione di sfiducia contro la ministra della Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione Slovacchia progressista (Ps) e Libertà e solidarietà (Sas) hanno presentato una mozione di sfiducia contro la ministra della Cultura slovacca Martina Simkovicova. “Non solo per le sue dichiarazioni sconcertanti sulla cultura e su certe categorie di persone. Non solo per la sua ovvia incompetenza, che mostra ogni giorno. Non si tratta nemmeno dei suoi piani relativamente scandalosi per la cultura, che la riporterebbero, in alcuni campi, a prima del 1989”, ha detto la deputata di Ps Zora Jaurova. Per i firmatari della mozione, Simcovicova non comunica con i rappresentanti della cultura slovacca e non capisce di cosa abbia bisogno il settore. Il dicastero della Cultura è diventato quello “dell’incultura, della polarizzazione e dell’odio” da quando è guidato dalla ministra del Partito nazionale slovacco (Sns), ha spiegato la deputata Maria Kolikova (Sas). Il vicepresidente del Parlamento e leader dell’Sns Andrej Danko ha espresso il suo pieno sostegno a Simcovicova. “Sono contento che non sia dato denaro alle marce arcobaleno ma sia destinato a riparare il tetto dell’edificio dell’Orchestra filarmonica”, ha commentato Danko. (Vap)