Energia: presidente Indonesia Widodo incontra l'Ad di Eni Descalzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo ha incontrato oggi a Giacarta l'Amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi per discutere delle attività in corso nel Paese e per delineare le iniziative in materia di transizione energetica e decarbonizzazione. Lo riferisce Eni in una nota, spiegando che, durante l'incontro, Descalzi ha illustrato i piani di Eni in Indonesia a seguito degli importanti obiettivi raggiunti nel 2023, in particolare la scoperta di 28,3 miliardi di metri cubi di gas con il pozzo Geng North-1 nel North Ganal Psc, l'acquisizione degli asset dell'Indonesia Deepwater Development (Idd) da Chevron e l'ulteriore consolidamento della posizione di Eni nella maggior parte dei blocchi di esplorazione e produzione chiave del bacino Kutei, a seguito dell'acquisizione di Neptune. Descalzi ha illustrato i piani di sviluppo degli asset Idd e del nuovo polo produttivo di Geng North, che sorgerà nella regione di East Kalimantan. In particolare, ha evidenziato come queste attività aumenteranno in modo significativo il potenziale di gas del Paese, anche in considerazione del significativo potenziale esplorativo near-field nei blocchi operati da Eni, a rischio ampiamente ridotto a seguito della scoperta di Geng North. (segue) (Com)