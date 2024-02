Olimpiadi 2026: Sbrollini (Iv), Giorgetti certifica guerra interna a Lega e incapacità di gestire evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero incredibili le dichiarazioni del ministro Giorgetti. Parole che certificano quello che già da tempo sapevamo: c'è una guerra interna alla Lega, ma anche una totale incapacità da parte del governo di gestire un evento importante e bello come le Olimpiadi del 2026 di Milano e Cortina". Lo afferma la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini. "Lo sfogo del ministro dell'Economia, quasi una resa, lascia poco adito a dubbi. Il tira e molla continuo sulla pista di bob a Cortina, andato avanti mesi solo per tornaconto politico, è l'episodio più eclatante di una vicenda che si trascina da troppo tempo. La speranza per noi che tifiamo sempre per l'Italia - conclude Sbrollini - è che questa scossa arrivata da Giorgetti aiuti a far capire a tutti che bisogna lavorare insieme per ottenere il risultato. Il Paese ha risorse e energie per completare i lavori e organizzare una edizione dei giochi di altissimo livello". (Rin)