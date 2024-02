Ucraina: consigliere Podolyak, "commessi errori tattici in controffensiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella controffensiva del 2023 l'Ucraina "ha commesso degli errori tattici". Lo ha detto in un'intervista al canale ucraino "24 Kanal" il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. Secondo Podolyak, la controffensiva dell'anno scorso "ha lasciato un senso di amarezza. Sì, ci sono stati alcuni errori tattici - ha spiegato - ne parlano i militari e la leadership politica. Questo non è un problema, è una guerra e non deve essere lineare". Il Paese "che combatte contro di noi non è piccolo e non ha risorse limitate - ha proseguito Podolyak -. La Russia, invece, ha un enorme complesso militare e industriale" che "ha accumulato un grande volume di armi e spende tutto ciò che riesce a trovare per la guerra in Ucraina". Secondo Podolyak "oltre il 42 per cento del bilancio federale russo viene speso per gli scopi militari" e per ottenere la vittoria "l'Ue dovrebbe aiutare l'economia ucraina in modo unito, creando una produzione militare congiunta e aumentando le forniture di armi". (Kiu)