Milano: De Corato (Fd’I), furti e rapine spesso compiuti da sudamericani pluripregiudicati

- Ringrazio “i poliziotti della Squadra mobile di Milano che, dopo un anno e mezzo di indagini, hanno arrestato una banda di sudamericani specializzata in furti di appartamento. Presenterò un'interrogazione Parlamentare urgente all'attenzione del Ministro Piantedosi, in relazione a tutti questi continui furti e rapine che avvengono nella nostra città, che sono compiuti spesso e volentieri da sudamericani pluripregiudicati”. Lo comunica in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sull'arresto di una banda sudamericana per sequestro di persona e furti in abitazione a Milano. La zona Colonne di San Lorenzo, “che si trova a pochi minuti a piedi da Piazza del Duomo, è diventata ormai terra di nessuno dove degrado, alcool e spaccio di sostanze stupefacenti la fanno da padrona, ed il Comune ne ha pure autorizzato esercizi commerciali che vendono cannabis! Noi del Centrodestra, fino al 2011, avevamo installato oltre alle telecamere di videosorveglianza in tutta la zona (oltre che le Colonne anche al Parco delle Basiliche, ndr), anche un presidio fisso h.24 di Polizia Locale, con un camper, che controllava tutta la zona perché già si erano verificati fenomeni di degrado e delinquenza anche in quei tempi”, continua De Corato. Negli ultimi anni, “però, con le Giunte Pisapia e Sala, siamo passati dallo spaccio ai furti in abitazioni e sequestri di persone, compiuti da bande di sudamericani! Come sempre, anche in quella zona, di vigili nemmeno l'ombra”, conclude il deputato.(Com)