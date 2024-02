Romania: le autorità sanitarie hanno istituito lo stato di allerta epidemiologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la terza settimana consecutiva l'incidenza delle infezioni respiratorie in Romania ha superato il livello medio delle ultime stagioni e le autorità hanno ritenuto di istituire lo stato di allerta epidemiologica. L'Istituto nazionale di sanità pubblica ha riferito di oltre 130 mila casi di infezioni respiratorie in una sola settimana. Rispetto allo stesso periodo del 2023 il numero è superiore del 35 per cento. L'aumento rispetto alla settimana precedente, invece, è dell'8 per cento. Per quanto riguarda i casi di influenza, il numero dei malati è aumentato settimanalmente di quasi duemila ed è molto più elevato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Migliore, invece, la situazione per quanto riguarda le infezioni respiratorie acute gravi, inferiori sia rispetto alla settimana precedente, sia allo scorso anno. (Rob)