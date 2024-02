Speciale difesa: Ucraina, Consiglio europeo ribadisce sostegno a Kiev e chiede accelerazione su fornitura munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha riaffermato l'impegno incrollabile dell'Ue a proseguire un forte sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all'Ucraina per tutto il tempo necessario. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al Consiglio europeo straordinario conclusosi a Bruxelles. "Il Consiglio europeo ha esaminato i lavori in sede di Consiglio sul sostegno militare all'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace e il proposito di aumento del suo massimale finanziario complessivo, e invita il Consiglio a raggiungere un accordo entro l'inizio di marzo 2024, sulla base della proposta dell'Alto Rappresentante di un Fondo di assistenza all'Ucraina e delle modalità chiave proposte, tenendo conto degli interessi di sicurezza degli Stati membri", si legge ancora nelle conclusioni. Il Consiglio europeo, inoltre, ha ribadito "l'urgente necessità di accelerare la consegna di munizioni e missili, in particolare alla luce dell'impegno a fornire all'Ucraina un milione di proiettili di artiglieria" e ha accolto con favore i progressi compiuti, invitando gli Stati membri a "esplorare tutte le opzioni per soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ad accelerare gli sforzi a tal fine, comprese le continue donazioni di scorte, il riorientamento degli ordini esistenti e l'effettuazione dei nuovi ordini necessari, che contribuiranno ad aumentare la capacità produttiva dell'industria europea". Il Consiglio europeo, conclude il testo adottato, tornerà sulla questione nella riunione di marzo, "al fine di concordare ulteriori misure per rendere l'industria europea della difesa più resiliente, innovativa e competitiva". (Beb)