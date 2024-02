Speciale difesa: Mar Rosso, l'Italia al comando della missione multinazionale Ctf 153 per la sicurezza marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia quest'anno assumerà il comando della Combined Task Force 153 (Ctf 153), una missione multinazionale istituita nel 2022 per rafforzare la sicurezza marittima internazionale nell'area più calda del mondo: il Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb e il Golfo di Aden. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione presso le commissioni Difesa di Camera e Senato, confermando che l'Italia continua ad avere il comando delle operazioni europee Atalanta e Emasoh-Agenor. La Ctf 153 è una delle cinque task force combinate della Combined Maritime Forces (Cmf), una partnership marittima di 41 nazioni con sede in Bahrein che si occupa di antiterrorismo, lotta alla pirateria e cooperazione regionale. Il personale della Ctf 153 comprende militari statunitensi e internazionali provenienti dai 41 Stati membri della Cmf, tra cui l'Italia. Quando non è in mare, il personale della Ctf 153 lavora in uffici a terra presso il quartier generale della Cmf a Manama, capitale del Bahrein. (Res)