Roma: Fermariello (Pd), solidarietà ad Alberto Voci contro aggressione intollerabile

- "Esprimo la massima solidarietà ad Alberto Voci e alla sua famiglia, che la scorsa notte hanno subito una gravissima e ingiustificata aggressione". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina Pd Carla Fermariello. "Un attacco inaccettabile, sia per la modalità che per il luogo in cui é avvenuto. Alberto Voci, da sempre impegnato nella tutela del territorio e vicino alle persone, si è speso fortemente per la riqualificazione di gran parte della città e in particolare di Laurentino 38, accompagnando sempre, ad ogni intervento di riqualificazione, misure per garantire l'assistenza alloggiativa alle famiglie, cosí come avvenuto al Quinto Ponte - aggiunge Fermariello -. Solidarietà massima, quindi, e vicinanza ad Alberto Voci, persona da sempre attenta e impegnata". (Com)