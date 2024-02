Kosovo: Commissione Ue, negoziare soluzione su stop dinaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea si rammarica che la decisione della Banca centrale del Kosovo sull'abolizione dell'uso del dinaro in favore dell'euro per i pagamenti in contanti, entrata in vigore ieri, "sia stata adottata senza una consultazione preventiva, visto l'impatto che potrebbe avere sulla vita quotidiana dei serbi del Kosovo e di altre comunità in tutto il Kosovo". Lo ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo Ue, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "La Commissione è particolarmente preoccupata per l'impatto su scuole e ospedali, data l'apparente assenza di alternative in questo momento. La Commissione appoggia la dichiarazione rilasciata ieri dall'Alto rappresentante Borrell, che ne è portavoce, e prende atto della decisione della Banca centrale di consentire un periodo di transizione", ha proseguito Mamer. "L'esecutivo Ue invita il Kosovo a garantire che questo periodo di transizione sia sufficientemente lungo per trovare una soluzione negoziata nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue", ha poi concluso. (Beb)